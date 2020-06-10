سارة الأميري: الإمارات الأكثر استعداداً لما بعد «كوفيد - 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، رئيسة مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، أن دولة الإمارات تمتلك الفرص والإمكانات والأدوات اللازمة، لتكون الدولة الأسرع نهوضاً والأكثر استعداداً لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مستندة إلى رؤيتها الاستباقية، وتوظيف مخرجات الثورة الصناعية الرابعة في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وتطوير حلول مبتكرة للتحديات تواكب متطلبات المرحلة المقبلة، وصولاً لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.جاء ذلك، لدى ترؤسها الاجتماع الرابع للمجلس، بحضور عمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، نائب رئيس المجلس، لمناقشة المبادرات الاستباقية لمرحلة «ما بعد كوفيد - 19»، وسبل تعزيز توظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، ومتابعة نتائج المبادرات ومستجدات العمل في لجان المجلس.

قالت الأميري: إن مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة يدعم جهود الدولة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة في ظل تداعيات فيروس كورونا، بما يسهم في تعزيز جاهزية الإمارات للمستقبل من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في دعم جهود دفع عجلة التنمية المستدامة.



صناعة فرص جديدة



وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب صناعة فرص جديدة، وإعداد خطط استباقية تتلاءم مع متطلباتها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود وتوجيهها لوضع تصورات للتحديات، وحلول مبتكرة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في الدولة والبناء على الفرص لمرحلة ما بعد كورونا، بما يسهم في ترسيخ اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والإبداع يتناسب مع التطلعات وتحديات المرحلة المقبلة.

وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر مستجدات العمل، ونسب الإنجاز في المبادرات التي تم اعتمادها مسبقاً بهدف تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل الحكومي، كما تم استعراض نتائج مبادرات وزارة تطوير البنية التحتية للمرحلة المقبلة، ومناقشة مبادرة من قبل وكالة الإمارات للفضاء تخدم قطاع الفضاء في الدولة، ومناقشة حزمة من المبادرات من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمكافحة كوفيد - 19.



جهود «الصحة»

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حضر الاجتماع محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والصناعة، واللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية، والدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي، وسعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الموارد والميزانية، والمهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، وحمد محمد اليحيائي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم.

وعبر مجلس الإمارات للثورة الصناعية الرابعة عن تقديره لجميع العاملين في خط الدفاع الأول ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلين بالكوادر الطبية والإدارية والعاملين في القطاع الصحي بالدولة على تضحياتهم وجهودهم في حماية وإنقاذ أرواح الناس.

وتطرق إلى ما شهدته الدولة في الأشهر الماضية من جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الإجراءات الوقائية والاحترازية الهادفة إلى تقديم خدمات صحية آمنة وذات جودة، وتطوير وتفعيل نظام إلكتروني تنبؤي للحالات المحتملة الإصابة، مع تفعيل خاصية الإنذار المبكر في الملف الصحي الإلكتروني (وريد) في جميع المنشآت الصحية في الوزارة، ليتم فرز الحالات المشتبه فيها، ووضع إجراءات مكافحة العدوى عند دخول المريض للمنشأة، من خلال إرسال تنبيه إلكتروني للطاقم الفني لتفعيل الإجراءات الصحية والوقائية للحد من انتشار العدوى. إضافة إلى إطلاق حلول رقمية في مجال التقصي الوبائي والعزل الصحي والتطبيق الذكي كوفيد -19، ولوحات التحكم لمتابعة الإصابات، والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتشكيل منظومة عمل شاملة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة.



الدكتور الافتراضي



وتضم مبادرات وزارة الصحة، المواعيد الافتراضية التي تم اعتمادها لتخفيف ضغط المراجعين تطبيقاً للتباعد الاجتماعي وحفاظاً على السلامة العامة، والتطبيق الذكي لكوفيد - 19 الذي يوفر الإحصاءات حول فيروس كورونا، ويتتبع الاتصال والموقع عبر نقل بيانات البلوتوث لتحديد معلومات الاتصال للأفراد من المخالطين لمصابين بكوفيد - 19 الإيجابية، ونظام العزل المنزلي في مراكز الرعاية الأولية، حيث تتم متابعة حالة المريض عن بعد، وهو في العزل المنزلي، ويتم تسجيل المعلومات الطبية الخاصة عن طريق طبيب الرعاية الصحية.

واستعرض المجتمعون مبادرة الدكتور الافتراضي لكوفيد - 19، بحيث يمكن استخدام هذه البوابة للمحادثة حالة وجود أي أعراض مرتبطة بالفيروس المستجد، للإجابة عن أسئلة واستفسارات المريض، إضافة إلى تطبيق نظام التقصي الوبائي الذي تم استكمال تطبيقه في 78 منشأة تابعة للقطاع الحكومي، و33 منشأة تابعة للقطاع الخاص، و10 مراكز طب وقائي، و9 مبانٍ للعزل الصحي، وعيادة لوزارة الداخلية، وتبني مبادرة التدريب عن بعد ل 1327 من الكادر الطبي.

كما تم تقديم حلول مبتكرة لعرض وإدارة البيانات الصحية، لتشمل التطبيق الذكي لكوفيد - 19 ولوحات التحكم لمتابعة إصابات كوفيد - 19 والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، لتشكيل منظومة عمل شاملة ومتكاملة تسهم في رفع كفاءة وجودة الرعاية الصحية المقدمة.



مسرعة أعمال الفضاء



وعرضت وكالة الإمارات للفضاء خلال الاجتماع تفاصيل وتطورات مبادرتها «مسرعة أعمال الفضاء العالمية» التي تخدم قطاع الفضاء، وتهدف إلى بناء جيل من رواد أعمال الفضاء، وتسهم في تطوير اقتصاد معرفي مبتكر ومستدام.

وقال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات بوكالة الإمارات للفضاء مدير المشروع: «تتألف المبادرة من تطوير إطار عمل لدعم المشاريع الفضائية المبتكرة، وتنفيذ برنامج (نيوسبيس) لاحتضان رواد أعمال، ودعم وتسريع نمو الشركات الفضائية الناشئة بدولة الإمارات، ودراسة متطلبات السوق لحلول الفضاء المبتكرة، وحصر وتقييم براءات الاختراع والملكية الفكرية في مجال الفضاء وفرص تسويقها، ووضع تصور لمقترح نموذج صندوق للاستثمار والتمويل للمشاريع الفضائية وضمان استدامتها».

وأضاف: «عملنا جاهدين في ظل جائحة فيروس كورونا على استمرارية مبادرة مسرعة أعمال الفضاء العالمية، حيث قمنا بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي، وقد تم بحمد الله إنجاز 65% من المبادرة.