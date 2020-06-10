شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليار دولار خسائر الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 84 مليار دولار خسائر الطيران تاريخ النشر: 10/06/2020 استمع توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، أمس الثلاثاء، أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020، وأكثر من 15 مليار أيضاً في عام 2021، من جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران، في مؤتمر صحافي أنه «بعد خسائر صافية بقيمة 84 مليار دولار هذا العام، نتوقع خسائر إضافية بقيمة 15 مليار دولار عام 2021».

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