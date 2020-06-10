410 ملايين دولار محفظة «الإمارات دبي الوطني ريت» العقارية

دبي: ”الخليج 365”

بلغ صافي قيمة أصول شركة «الإمارات دبي الوطني ريت»، الذي تديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 مارس /‏ آذار 2020، نحو 230 مليون دولار، أي ما يعادل 0.92 دولار للسهم الواحد (بانخفاض 10.7%)، كما بلغت القيمة الإجمالية لمحفظتها العقارية 410 ملايين دولار (بانخفاض 8.9%)، فيما بلغت نسبة القروض إلى القيمة في الشركة 44.2 %.

وكان الضغط التنازلي على التقييمات مدفوعاً بظروف السوق العقارية المتقلبة، والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد، الذي كان له تأثير سلبي في التقييم وصل إلى نحو 19.1 مليون دولار في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

وفي المقابل، ظلّ الدخل والإشغال في المحفظة بحالة جيدة نسبياً، حيث تقدم إدارة الشركة مجموعة من الحلول لدعم المستأجرين الذين يعانون ضائقة مالية حقيقية وفي الوقت نفسه، في محاولة لإضافة قيمة للمساهمين، حيث اقترح مدير الصندوق تخفيض الرسوم بمقدار 20 نقطة أساس، وهو ما يعادل تخفيضاً بنسبة 13% في إجمالي الرسوم الإدارية (بحد أقصى 25% مقارنةً برسوم العام السابق)، لمدة 6 أشهر سارية حتى 31 ديسمبر 2020. كما وافق مجلس الإدارة على خصم 13% من مكافآت الفترة نفسها.

واقترح مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت توزيع أرباح نهائية بقيمة 5,100,000 دولار، أو 0.0204 دولار للسهم الواحد، أي ما يعادل 2.22% من صافي قيمة الأصول، و5.73% من سعر السهم، على أن يكون ذلك مرهوناً بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم.

وارتفعت الأرباح النهائية بشكل طفيف على توزيعات الأرباح المؤقتة البالغة 0.0196 دولار للسهم الواحد لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019، والمدفوعة للمساهمين في ديسمبر 2019. ويرجع هذا التحسن إلى مزايا إعادة التمويل والتسهيلات التي حصلت عليها الشركة لديونها في عامي 2018 و2019، والتي جاءت خلال الفترة المشمولة بالتقرير لمصلحة المساهمين.

ووصل إجمالي توزيعات الأرباح المستحقة للمساهمين للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 إلى نحو 10 ملايين دولار، وهو ما يعادل 4.35% من صافي أرباح الأسهم الموزعة و11.2% من سعر السهم الواحد، وسيتم تداول الأسهم بدون أرباح في 8 يوليو 2020 بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية، وموافقة المساهمين، مع تحديد التاريخ القياسي، ليكون في 9 يوليو 2020 وتاريخ الدفع في 28 يوليو 2020.

ومع أن أرباح السنة المالية 2019/‏2020 لا تزال بعيدة عن الهدف المحدد لها، وأن الأرباح المحسنة العائد هي نتيجة خصم صافي قيمة الأصول على سعر السهم، فإن الإدارة ستبقى ملتزمة بمواصلة إدارة المحفظة بكفاءة، وتقديم مجموعة من مبادرات توفير التكاليف.