شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح مفاجئة لـ «دريك» بـ 262 مليوناً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «دريك آند سكل إنترناشيونال» انها حققت أرباحاً صافية بلغت 262 مليون درهم خلال عام 2019، وإيرادات 681 مليون درهم. وحققت الأرباح من العمليات المستمرة 234 مليون درهم وبلغت قيمة الربح الإجمالي 8 ملايين درهم، بينما سجلت الشركة صافي ربح 262 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة بلغت 5.092 مليار درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

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