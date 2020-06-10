شكرا لقرائتكم خبر عن «جافزا» تتيح لعملائها تثبيت الإقامة على جواز السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أعادت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» و«مجمع الصناعات الوطنية» تثبيت قسيمة الإقامة الخاصة بموظفيهما وعملائهما على جوازات سفرهم؛ وذلك غداة استئناف حركة طيران المسافرين في الدولة.
وأوضحت «جافزا» في بيان لها: إنه تم إجراء بعض التعديلات لغايات إصدار وتجديد الإقامات المتعلقة بالموظفين والعملاء عقب استئناف حركة طيران المسافرين في الدولة.
وبموجب هذا التعديل سيتمكن الراغبون في مغادرة البلاد من تثبيت إقاماتهم على جواز السفر اعتباراً من التاسع من يونيو/حزيران الجاري في مبنى «جافزا - 14» مع مراعاة الالتزام بكافة التدابير الوقائية بما في ذلك ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.
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