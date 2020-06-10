الأسهــم تحافظ علــى مستويـات الدعــم رغـم جنـي الأربــاح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تراجعت أسواق المال المحلية أمس الثلاثاء، بفعل عمليات جني أرباح جزئية طالت عدداً من الأسهم لاسيما القيادية منها، بعد موجة ارتفاعات قوية، في الوقت الذي حافظت فيه المؤشرات العامة على مستويات فنية جيدة مع بقاء سوق دبي فوق 2100 نقطة، و«أبوظبي» عند 4332 نقطة.

وكان من بين الأسهم المتراجعة «الإمارات دبي الوطني» بانخفاضه على نحو بسيط بنسبة 0.53%، بالتزامن مع أنباء تحدثت عن شراء «بنك أوف أمريكا» 100 مليون سهم تشكل حصة 1.5% في البنك الإماراتي مقابل 900 مليون درهم، الأمر الذي أكدته مصادر مطلعة.

وفي سوق دبي أيضاً، فقد «إعمار العقارية» 12 فلساً فقط بنزوله 4.06% عند 2.83 درهم، وخسر سهم «الاتحاد العقارية»، كذلك فلساً واحداً بنزوله 3.22% إلى 0.3 درهم، عقب يوم واحد من استقطاب السهمين مشتريات قوية، فيما بررت شركة «الاتحاد العقارية» أن حركة سعر سهمها وحجم تداولاته مرتبطان بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.

وبدوره، استكمل سوق أبوظبي عمليات جني الأرباح لليوم الثاني على التوالي، لينخفض سهم «أبوظبي الإسلامي» 2.09%، و«أبوظبي الأول» 0.85%، و«التجاري» 0.59% و«الدار» 2.23%.

وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 489.16 مليون درهم، منها 365.86 مليون درهم في دبي و123.3 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 537.4 مليون سهم، توزعت بواقع 491.4 مليون سهم في دبي، و46 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

انخفض مؤشر سوق دبي المالي 1.82% إلى 2124.63 نقطة.

وهبط قطاع العقار 3.5% مع هبوط «إعمار للتطوير» 3.91%، و«إعمار مولز» 1.42% و«داماك» 3.24% و«ديار» 4.15%.

وتراجع قطاع البنوك 1.32% بتراجع «دبي الإسلامي» 2.22% و«الإمارات دبي الوطني»

وانخفض قطاع الاستثمار 1.24% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.76% و«سوق دبي المالي» 2.68% و«شعاع كابيتال» 2.41%. وتراجع قطاع النقل 0.5% مع تراجع «أرامكس» 0.86% و«الخليج للملاحة» 1.22% فيما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

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سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.84% إلى 4332.28 نقطة.

ونزل قطاع البنوك 0.95% بفعل نزول ثلاثي أبوظبي البنكي. وهبط قطاع العقار 2.2%، مع تراجع «رأس الخيمة العقارية» 1.69%. وتراجع قطاع الاتصالات 1.32% بعد تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 1.48% مع تراجع «دانة غاز» 3.42% و«أدنوك للتوزيع» 0.67% فيما ارتفع «طاقة» 3.08%.

وعلى العكس، ارتفع قطاع الاستثمار 3.8% معززاً بمكاسب «العالمية القابضة» بنسبة 4.61% رغم نزول «إشراق» 1.23%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 81.85 مليون درهم، مغلقاً عند 2.83 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة قدرها 35.3 مليون درهم، ليغلق عند 0.3 درهم، ثم «الرمز كوربوريشن» بسيولة بقيمة 34.8 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 0.586 درهم.

وفي سوق أبوظبي، جاءت التداولات الأكثر من نصيب «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 27.4 مليون درهم، مغلقاً عند 3.75 درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 22.4 مليون درهم، وأقفل عند 16.4 درهم، ثم «الدار» بتداولات 20 مليون درهم، ليغلق عند 1.75 درهم.

وسجل «دي إكس بي» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 2.85% مغلقاً عند 0.144 درهم، وعلى العكس، سجل «ديار» الانخفاض الأكثر ب4.15% إلى 0.277 درهم.

وكان أكبر المرتفعين «العالمية القابضة» بنسبة 4.61% إلى 29.5 درهم، وفي المقابل كان أكبر المتراجعين «بنك رأس الخيمة الوطني» بنزوله 4.84% ليغلق عند 3.54 درهم.

تداولات المستثمرين

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 13.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 940 ألف درهم محصلة شراء العرب و4.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و7.6 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.