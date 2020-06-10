«دبي القابضـة».. كيـان أكبـر وأقـوى بانضمـام «مـراس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:ملحم الزبيدي وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي بضم «مراس» تحت مظلة مجموعة «دبي القابضة»، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، لتشكيل كيان اقتصادي ضخم بمحفظة بالغة التنوع من الأنشطة الاقتصادية الحيوية والمرتبطة بشكل كبير بصناعة المستقبل مثل التكنولوجيا والإعلام والاستثمارات المتنوعة، بما يؤهل للوصول إلى آفاق أرحب للنجاح في كافة تلك القطاعات، في خطوة من شأنها تعزيز مستويات النمو عبر رؤية موحدة تهدف للبناء على المكتسبات المتحققة، وتسعى إلى الوصول بدبي إلى مستويات أفضل ضمن مختلف مؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية.

فمنذ تأسيسها في عام 2004، واصلت «دبي القابضة» تحقيق تقدم إيجابي متصل في ترسيخ أسس اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، من خلال مؤسسات لها اسمها وسمعتها على الصعيد العالمي تضم: مجموعة جميرا، ودبي للعقارات إضافة إلى مجموعة «تيكوم»، التي يندرج تحت لوائها 10 مجمعات اقتصادية متخصصة، في مقدمتها «مدينة دبي للإنترنت»، و«مدينة دبي للإعلام»، فيما تتمتع «مراس» بحضور قوي في العديد من القطاعات عبر مجموعة من المشاريع النوعية المتميزة، تغطي قطاعات: تجارة التجزئة والضيافة والمأكولات والمشروبات، والترفيه، والرعاية الصحية، وكذلك القطاع العقاري.

وستسهم هذه الخطوة في الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين في سبيل الوصول إلى نجاحات جديدة في مسيرة تنويع الموارد الاقتصادية، وتعزيز التنافسية على مستوى عالمي.

وستوفر الاستراتيجية الجديدة نقطة انطلاق لمرحلة قادمة من تعزيز قدراتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الخدمات المتخصصة، والاستفادة من الفرص المطروحة والمستجدة لمواصلة الوفاء بمتطلبات السوق المحلية والعالمية على المديين القريب والبعيد.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والذي تولى مسؤولية الإشراف على مجموعتي «مراس» و«دبي القابضة»، إن انضمام «مراس» إلى «دبي القابضة» خطوة أخرى على طريق تعزيز النمو وتنويع الأنشطة، بما يخدم اقتصاد دبي ومكانتها التنافسية.

وفي رسالة لموظفي «دبي القابضة»، اطّلعت ”الخليج 365” على نصها، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «زملائي الأعزاء، يسعدني اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن أعلن أنّ شركة مراس القابضة سوف تصبح جزءاً من شركة دبي القابضة».

وأضاف: «سوف تتضافر جهود مراس مع جهود دبي القابضة لخلق مجموعة راسخة ذات مصالح متكاملة عبر قطاعات العقارات والسياحة والضيافة والترفيه والاستجمام والاستثمار».

وفي رسالته، أضاف سموه: «تعتبر خطوة انضمام مراس إلى دبي القابضة خطوة أخرى على طريق تعزيز النمو وتنويع الأنشطة وتعميق التزامنا بتحقيق الأولويات بكفاءة، بما يخدم اقتصاد دبي ومكانتها التنافسية».

وختم سموه رسالته بالقول: «بينما نرحب بزملائنا الذين انضموا إلينا من مراس ونحن نجري عملية التحول إلى دبي القابضة، أغتنم هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأن جميع عمليات المجموعة سوف تبقى على طبيعتها دون تغيير. أشكركم على دعمكم المستمر».



«مراس»: تطوير وتشغيل 13 وجهة حضرية



تعد شركة «مراس القابضة» إحدى أهم الشركات الرائدة في تطوير المشاريع العقارية بدبي. ومن أهم مشاريعها الحالية «سيتي ووك»، و«لا مير»، و«جزيرة بلغاري»، و«جزيرة بلوووتر»، و«باركس بارك».

افتتحت «مراس» في أكتوبر 2017 «لا مير» الوجهة الشاطئية العالمية الجديدة في منطقة «جميرا» بدبي، والتي تعد الوجهة السابعة التي تقوم مراس بتطويرها وافتتاحها في غضون ثلاث سنوات بعد «سيتي ووك»، و«ذا بييتش»، و«بوكس بارك»، و«لاست إكزت»، و«ذا أوتلت فيليدج» و«السيف».

ومن المشاريع المنتظر إنجازها من «مراس» بالمستقبل القريب «جزيرة بلووترز» والتي تضم عجلة «عين دبي» أكبر عجلة ترفيهية في العالم بارتفاعها الذي يتجاوز ال210 أمتار.

13 وجهة لمراس: نقوم بتطوير وتشغيل مجموعة متنوعة من الوجهات الحضرية عالية الجودة، وهي: «السيف»، «بلوووترز»، «بوكس بارك»، «سيتي ووك»، «دبي هاربور»، «جميرا باي»، «كايت بيتش»، «لامير»، «لاست إكزت»، «ذا بيتش»، «ذا أوتلت فيلج»، «بيرل جميرا»، «حتا».

عقارات: تقوم «مراس» بتطوير العقارات والمبيعات وإدارة الأصول في «سيتي ووك» و«بلوووترز» و«جميرا باي» و«بيرل جميرا» و«لا مير».

التسلية والترفيه والضيافة: وتضم مناطق الجذب في الشركة: «عين دبي»، «كوكا كولا أرينا»، «هوا هوا»، «لاجونا ووتر بارك»، «روكسي سينما»، «ماتيل بلاي تاون»، «سبلاش باد»، و15 مطعماً ومقهى تم ابتكارها في 35 موقعاً، إضافة إلى «بولغري ريزورت أند ريزيدنسز دبي»، وتمتلك «مراس» 52٪ من أسهم «دي إكس بي إنترتينمنتس»

الرعاية الصحية: وتوفر «مراس» لدبي في الرعاية الصحية «فاليانت كلينيك»؛ لتحافظ على أرقى مستويات الرعاية الصحية الممكنة.

دبي هيلز استيت: مشروع مشترك بين «مراس» و«إعمار العقارية»، وهو أحد أكبر مخططات المجمعات السكنية في المدينة. فنادق روف: علامة فندقية تعكس نبض الحداثة في دبي، وهو مشروع مشترك بين «إعمار العقارية» و«مراس»

قناة دبي المائية: مشروع مشترك بين مراس ومجموعة ميدان وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويبلغ طولها 3.2 كم.

أوربن فودز: تختص بتشغيل متاجر «جيان» و«مونوبري» و«فرانبري» الفرنسية في الإمارات.

نورث 25: شركة لإدارة المشاريع تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة على امتداد فترة المشروع.

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«دبي القابضة»: 130 ملياراً الأصول في 10 دول و20 ألف موظف



تأسست «مجموعة دبي القابضة» عام 2004،ويدير فروعها في 10 دولة أكثر من 20 ألف موظف باعتبارها شركة متعددة الأنشطة في محفظة أصول بقيمة 130 مليار درهم، وتلتزم المجموعة بتعزيز وتشجيع نمو اقتصادات القطاعات غير النفطية في دبي، بما في ذلك السياحة، الضيافة، العقارات، الإعلام، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، التصميم، والتجارة.تضم محفظة المجموعة:

مجموعة جميرا: تدير محفظة عالمية من الفنادق والمنتجعات والمساكن الفاخرة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وتعد «جميرا للفنادق والمنتجعات» إحدى أبرز المجموعات الفندقية الفاخرة في العالم. وتدير المجموعة منشآت منتشرة في وجهات عالمية عديدة تشمل أبوظبي والبحرين والكويت وجزر المالديف وشنغهاي وغوانزو وفرانكفورت ومايوركا وإيطاليا ولندن وغيرها من المواقع التي تجري التحضيرات لافتتاح منشآت فيها تحمل علامة جميرا خلال الفترة القادمة.

دبي للعقارات: ذراع التطوير العقاري التابعة لدبي القابضة. تتضمن محفظتها الاستثمارية المتنوّعة مشاريع عصرية متعدّدة الاستخدامات، سكنية وتجارية، وتشمل العقارات والمشاريع: «الخليج التجاري» وفي «جميرا بيتش ريزيدنس» وخور دبي.

«مجموعة تيكوم»: داعم أعمالٍ استراتيجي وتمتلك «مجموعة تيكوم» 10 مجمّعات أعمالٍ تعزّز موقع دبي كمحورٍ عالمي للتجارة والأعمال، كما ساهمت في جذب الشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. تغطّي هذه المجمّعات 7 قطاعات صناعية حيوية، وهي توفّر مقرّاً في المنطقة لأكثر من 5,600 شركة تتنوّع بين الشركات الصاعدة والشركات العالمية المتعدّدة الجنسيات بعدد موظفين مبدعين يبلغ 90,000 موظّف.

دبي لإدارة الأصول: تركّز على توليد القيمة الاقتصادية على المدى الطويل.

«دبي للتجزئة»: الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في «مجموعة دبي القابضة»، وتُدير 12 عقاراً عبر 8 مواقع.

الإمارات الدولية للاتصالات: شركة استثمارية ترّكز على مجال الاتصالات وتمتلك حصصاً في شركتي «دو» و«أكسيوم تيليكوم» إلى جانب شركة مالطا العقارية.

المجموعة الإعلامية العربية (AMG): تقدم عبر وسائطها الإعلامية والترفيهية، وتضم حالياً شبكة راديو العرب ARN إضافة إلى القرية العالمية و«دن ايفنتس».