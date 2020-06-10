«إينوك» تفتتح محطتي خدمة جديدتين فــي لهبـاب والقــدرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت مجموعة إينوك محطتي خدمة جديدتين في منطقتي لهباب والقدرة في إمارة دبي، وبافتتاح المحطتين الجديدتين، يرتفع إجمالي عدد محطات خدمة إينوك في الدولة إلى 147 محطة.
وتتميز محطة الخدمة في لهباب بموقع يسهل الوصول إليه على شارع لهباب، وتوفّر خدمات البيع بالتجزئة وتعبئة الوقود والسيارات للسائقين المتوجهين نحو منطقة جبل علي؛ في حين تلبي محطة الخدمة الجديدة في القدرة احتياجات سكان المجمعات السكنية في المنطقة .وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تتمحور الاستراتيجية التي تنتهجها مجموعة إينوك في قطاع التجزئة حول تأسيس شبكة واسعة تتيح لنا تمكين العملاء من الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود وخدمات السيارات والتجزئة.
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