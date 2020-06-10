«سراج القابضة» تشتري «تكافل الهلال»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مصرف الهلال، المملوك بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، عن إتمام عملية بيع شركة الهلال للتكافل، لصالح شركة سراج القابضة. تأتي الصفقة في إطار استراتيجية مصرف الهلال الرامية إلى التركيز بشكل رئيسي على تقديم المنتجات المالية والخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد عبر قنوات الصيرفة الرقمية.

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