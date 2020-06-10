أسهم عمالقـة التقنية تحلّق بـ «ناسـداك» إلى 10 آلاف نقطة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحلّق مؤشر «ناسداك» الذي يغلب على الشركات المدرجة فيه طابع التقنية، متجاهلاً تحركات المؤشرات الأخرى، وتقود أسهم التقنية المؤشر لتحقيق المزيد من المكاسب، وتحطيم الأرقام القياسية مخترقاً 10 آلاف نقطة. وارتفع المؤشر بعدما كان متراجعاً عند الفتح، بارتفاع «فيسبوك» 3.38%، و«نتفليكس» 2.7%، و«أمازون» 3٫5%، و«أبل» 3٫4%، و«جوجل» 1.24%، و«مايكروسوفت» 1٫1%.

وحصل المؤشر«ناسداك» على مستوى إغلاق قياسي مرتفع في جلسة أول أمس الاثنين عند 9924.75 نقطة لتصل مكاسب المؤشر منذ بداية العام إلى 10.6%، في وقت استعاد فيه «ستاندرد آند بورز» اللون الأخضر؛ لأدائه منذ مطلع العام مرتداً أكثر من 47% عن قاع مارس/‏ آذار. بالمقابل لا يزال «داو جونز» خاسراً 3.3% منذ مطلع العام.

ويوم أمس، خضعت مؤشرات الأسهم العالمية لضغوط من بيانات ضعيفة تسببت في إنهاء الأسواق لموجة صعود قوية استمرت لعدة جلسات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 3.6% في الربع الأول وهو أكبر انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة عام 1999، كما أظهرت بيانات أن اليابان ستشهد أعمق ركود لاقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تترقب «وول ستريت» نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي قد تقدم وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي.

في بورصة نيويورك، تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 1% عند الفتح، ليكون التراجع الأول في 7 أيام.

وقادت خسائر شركات الطيران الهبوط في «وول ستريت»، حيث انخفضت أسهم «يونايتد إيرلاينز» و«دلتا إيرلاينز» بنحو 10% لكل منهما.

وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 337 نقطة أو ما يعادل 1.23 بالمئة إلى 27447.37 نقطة، وتراجع «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 35 نقطة أو ما يعادل 1.10 في المئة إلى 3213.32 نقطة.