ارتفاع تداولات الشيكات في الإمارات 11.8% خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات المالية في النظام المصرفي ما يشمل تحويلات الأفراد والتحويلات بين البنوك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 4.14 تريليون درهم، مقابل 4.51 تريليون درهم في الفترة نفسها من 2019؛ أي بتراجع وصلت نسبته إلى 8.2%.

وأظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن قيمة التحويلات المالية التي يتم تنفيذها بين بنوك الدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية تراجعت بنحو 11% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 2.711 تريليون درهم، مقابل 3.04 تريليون درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.

وكانت قيمة التحويلات بين البنوك وصلت بحسب أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي إلى 383.17 مليار درهم في مايو مقابل 467.22 مليار في إبريل، أي بتراجع وصلت نسبته إلى 18%. كما تراجعت في مايو بنحو 36% عن مستواها في مايو 2019 والذي وصل إلى نحو 602.16 مليار درهم.

وتراجعت قيمة تحويلات العملاء عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 2.7% إلى 1.43 تريليون درهم، مقابل 1.47 تريليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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ووصلت قيمة تحويلات العملاء إلى نحو 227.55 مليار درهم في مايو 2020 بتراجع 14.4% عن إبريل الماضي، ونحو 21.6% مقابل مايو 2019.

من جهة أخرى، أظهرت إحصاءات «المركزي» أن القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة في السوق والتي تم تقديمها لنظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها الضوئية تراجعت بنحو 18.8% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 420.43 مليار درهم مقابل 517.55 مليار درهم، وتراجع عدد الشيكات في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 19.4% إلى 8.88 مليون شيك مقابل 11.01 مليون شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات المركزي أن قيمة الشيكات المقدمة لنظام المقاصة ارتفعت في شهر مايو الماضي بنسبة 11.8% تقريباً على أساس شهري لتصل إلى 62.79 مليار درهم، كما زاد عددها بنسبة تصل إلى 16.4% على أساس شهري، أي مقارنة بإبريل الماضي لتصل إلى 1.4 مليون شيك. وكانت قيمة الشيكات في مايو 2019 وصلت إلى 104.6 مليار درهم على عدد 2.13 مليون شيك.

وبحسب إحصاءات مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية حتى شهر مايو الماضي، ارتفعت الودائع لدى مصرف الإمارات المركزي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنحو 4.7% إلى 88.73 مليار درهم مقابل 84.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. أما في شهر مايو 2020 فتراجعت الودائع على أساس شهري وسنوي بنحو 13% إلى 14.68 مليار درهم.

وارتفعت قيمة السحوبات النقدية من «المركزي» بنحو 6.5% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى نحو 102.85 مليار درهم، مقابل 96.57 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن السحوبات في مايو 2020 تراجعت بنحو 41.6% على أساس سنوي، و24% على أساس شهري إلى 14.79 مليار درهم.