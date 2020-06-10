متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أكدت شركة «الاتحاد العقارية» أنها أفصحت عن كافة المعلومات الجوهرية المتوافرة لديها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها، موضحة أن حركة سعر السهم وحجم تداوله مؤخراً منوطان بالقرارات الاستثمارية للمستثمرين.

* أعلن المصرف الخليجي التجاري حصول المصرف على موافقة مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة بنسبة لا تزيد على 10% من أسهم المصرف الصادرة لمدة 90 يوماً ابتداء من أول أمس.

* وافق مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» على دعوة الجمعية العمومية السنوية للانعقاد، وتحديد جدول أعمالها بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

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* قرر مجلس إدارة «أجيليتي» للمخازن العمومية تعديل توصيته السابقة بتوزيعات الأرباح، لتصبح توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% أو 5 فلوس للسهم، وتوزيع أسهم منحة بنسبة 15% بواقع 15 سهماً لكل 100 سهماً.

* أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اتخاذه الإجراءات الفنية بالنسبة للتداول على أسهم بنكي «العربي المتحد» و«البنك التجاري الدولي»، بحيث لا يسمح نظام التداول في السوق لغير المواطنين الإماراتيين شراء أسهم البنكين.

* ووفقاً لتعميم السوق، سيستمر هذا الإجراء لحين بلوغ نسبة التملك التي يسمح بها مصرف الإمارات المركزي وهي 60% للإماراتيين، و40% لغير الإماراتيين.

* وأفاد السوق في التعميم بأن هذا القرار جاء بعد زيادة نسبة تملك غير المواطنين لأسهم البنكين عن الحد المقرر، وتعميم هيئة الأوراق المالية بخصوص توفيق أوضاع البنوك الوطنية التي تزيد فيها نسبة تملك غير المواطنين عن 40 % من رأس المال.