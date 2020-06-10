النفط يهبط وسط استمرار مخاوف المعروض

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسعار النفط الخام أمس الثلاثاء، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بالمعروض من الذهب الأسود، ورغم تخفيف قيود الإغلاق الوطني في الكثير من الدول.

وعلى صعيد آخر، اتفقت مجموعة «أوبك» وحلفاؤها من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في عطلة الأسبوع الماضي على تمديد خفض الإنتاج حتى الشهر القادم بوتيرة قياسية 9.7 مليون برميل يومياً، لكن الإمارات والسعودية والكويت أعلنت أنها لن تقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ 1.18 مليون برميل يومياً حتى شهر يوليو/‏ تموز المقبل.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس/‏ آب بنحو 0.8% مسجلاً 40.48 دولار للبرميل، بعد أن كانت مرتفعة إلى 40.94 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.(وكالات)