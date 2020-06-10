ارتفاع يتجاوز التوقعات لثقة الشركات الأمريكية الصغيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة توقعات المحللين خلال الشهر الماضي، وسط توقعات بركود اقتصادي قصير الأجل.

وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للأعمال المستقلة، الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة ارتفع بنحو 3.5 نقطة إلى 94.4 نقطة خلال مايو/‏أيار الماضي.

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وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة الشركات الأمريكية الصغيرة سوف يرتفع إلى مستوى عند 92.1 نقطة خلال الشهر المنقضي.

وجاء تحسن ثقة الشركات بفعل انتعاش توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة من أدنى مستوى في تاريخها.

وقال أصحاب الأعمال الذين يخططون لإعادة توظيف العمال إن برنامج الحكومة الفيدرالية الرامي لإنقاذ الشركات الصغيرة وموظفيها، تشجعهم على ذلك.