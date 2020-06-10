شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تخصص 300 مليون ريال لدعم النمو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، أمس الثلاثاء، أن السلطان هيثم بن طارق أعلن تخصيص 300 مليون ريال عماني (779.26 مليون دولار) لمشروعات تدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

ولم تتوافر تفاصيل عن هذه المشروعات.

(رويترز)

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