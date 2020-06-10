ربع تجارة الإمارات في 2019 مـن «اللؤلـؤ والألمـاس والحلـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استأثرت تجارة «الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة والمجوهرات والحلي» على ربع «24.6%» تجارة الإمارات غير النفطية خلال العام الماضي 2019 والتي بلغت 1.6 تريليون درهم بحسب بيانات حديثة صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

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وسجلت تجارة الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة في الدولة ازدهاراً قوياً خلال العام الماضي بقيمة تخطت حاجز 391 مليار درهم وبوزن إجمالي بلغ 25.5 مليون طن، وتمثلت على شكل واردات بقيمة 215 ملياراً وبوزن إجمالي 9.2 مليون طن، وصادرات بقيمة 76 ملياراً بوزن 4.1 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 100 مليار درهم بوزن 12.2 مليون طن.

وعلى صعيد تجارة «التبغ وأبداله» فقد بلغت 21.5 مليار درهم بوزن إجمالي 429 مليون طن، تمثلت على شكل واردات بقيمة 4.4 مليار درهم بوزن 169 مليون طن، وصادرات بقيمة 13.4 مليار درهم، بوزن 195 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 3.6 مليار درهم بوزن 64.5 مليون طن.

أما تجارة «البن والشاي والبهارات»، فقد لامست 5 مليارات درهم بوزن إجمالي 415 مليون طن، توزعت على واردات بقيمة 2.5 مليار درهم بوزن 250 مليون طن، وصادرات بقيمة 888 مليون درهم بوزن 48 مليون طن، وإعادة تصدير بقيمة 1.4 مليار درهم بوزن إجمالي 117 مليون طن.