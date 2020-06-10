«علي بابا» تعتزم تعيين 5 آلاف موظف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعتزم شركة علي بابا، توظيف 5 آلاف موظف في وحدتها للحوسبة السحابية خلال العام المالي الحالي.

وأعلنت مجموعة علي بابا الصينية العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية في بيان الثلاثاء، إن وحدتها للحوسبة السحابية تهدف إلى توظيف 5000 موظف على مستوى العالم من الآن وحتى نهاية هذا العام المالي في مجالات تشمل الشبكات وقواعد البيانات والخدمات ورقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي، وينتهي العام المالي للشركة الصينية بحلول 31 مارس/آذار المقبل.

وقال «جيف زانج» رئيس شركة علي بابا للذكاء السحابي: «من المرجح أن تتسارع الآن رحلة التحول الرقمي للشركات في الصين، والتي كان يُتوقع أن تستغرق من ثلاث إلى خمس سنوات، لتكتمل حالياً في غضون عام واحد».