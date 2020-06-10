شكرا لقرائتكم خبر عن «جي إف إتش» تصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «جي إف إتش» عن استكمال عملية إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار.

وأكدت المجموعة أن الإصدار يأتي تابعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضحت المجموعة أن عائدات الإصدار سيتم توظيفها لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.

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