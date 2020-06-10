شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخدام العالمي لليورو قرب مستوى منخفض قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار تقرير للبنك المركزي الأوروبي إلى أن الاستخدام العالمي لليورو كان مستقراً بصفة عامة خلال العام الماضي بعد انخفاض مطرد في أعقاب أزمة ديون الاتحاد الأوروبي، لكن الآمال في زيادة الطلب لم تتحقق.

وقال البنك المركزي الأوروبي في تقييم سنوي لليورو إن العملة شكلت 20.5% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية 2019، ارتفاعاً من 20.3% قبل عام، في حين انخفضت حصتها في أوراق الديون الدولية القائمة إلى 22.1% من 22.4%.

وبالنسبة للودائع الدولية خارج التكتل، ظل دور اليورو دون تغيير على نطاق واسع في حين ارتفعت حصته في القروض الدولية القائمة بواقع نقطة مئوية واحدة. (رويترز)

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