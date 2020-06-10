«الإمارات» تعدل حجم القوى العاملة بما يتناسب مع تقلص العمليات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



اتخذت طيران الإمارات، قراراً صعباً بتسريح بعض الموظفين، بسبب الآثار السلبية التي تخلفها أزمة (كوفيد- 19) على قطاع الطيران العالمي، وذلك مع فرض الحكومات قيوداً على حركة الركاب عالمياً.

وعلى الرغم من الأداء القوي لدائرة الشحن في طيران الإمارات، والعودة الجزئية لرحلات الركاب والرحلات الخاصة، فإن الضغوط ما زالت قائمة على الناقلة من حيث التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بالموظفين وتكاليف التمويل واستئجار الطائرات، وسط تراجع كبير جداً في إيرادات الشركة، بسبب توقف جزء كبير من العمليات التشغيلية.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات: «لقد سبق وأكدنا مراراً وتكراراً أننا في مجموعة الإمارات، نبذل كل ما في وسعنا للإبقاء على موظفينا ذوي الخبرة والكفاءة بقدر ما نستطيع. إلا أن التداعيات الكبرى على أعمالنا جراء جائحة (كوفيد- 19)، جعلتنا غير قادرين على الاحتفاظ بالموارد الزائدة وأملت علينا تعديل حجم القوى العاملة بما يتناسب مع التقلص الهائل الذي شهدته عملياتنا»

وأضاف: «وبعد دراسة جميع السيناريوهات والخيارات المتاحة، فإننا لم نجد بداً من اتخاذ هذا القرار الصعب بتسريح بعض موظفينا، وفي الوقت الذي لا تدخر مجموعة الإمارات أي جهد للاحتفاظ بموظفيها، فإننا نؤكد التزامنا بمعاملة الجميع بمنتهى العدالة والاحترام، كما أننا سنوفر للموظفين المتأثرين بهذا القرار الذي لم يكن من السهل علينا اتخاذه، كل دعم ممكن».

يذكر أن الفريق التنفيذي في الناقلة قام بتوجيه جميع الإدارات، لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف وإعادة توجيه الموارد في ظل التوقعات الخاصة بالأعمال والظرف الحالي الذي يشهده العالم، ويأتي الاستغناء عن عدد من موظفي الناقلة، في ظل تواصل تعليق رحلات الركاب للناقلة، وتوقعات سلبية بعودة قطاع النقل الجوي إلى ما كان عليه خلال 4 سنوات.