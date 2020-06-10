«بوينج» تسلم 4 طائرات فقط خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من بوينج، الثلاثاء، أن تسليمات الطائرات تدهورت في مايو/أيار مقارنة مع إبريل/نيسان؛ إذ فاقم التأثير الشديد لجائحة فيروس كورونا، أزمة مستمرة منذ عام أثارها وقف تحليق طائراتها من طراز 737 ماكس.

وقالت شركة صناعة الطائرات الأمريكية إنها سلمت أربع طائرات فقط في مايو/أيار انخفاضاً من ست طائراتها سلمتها في إبريل/نيسان، وهو أدنى رقم إجمالي للشهر في ستة عقود ويمثل هبوطاً بنسبة 87% تقريباً عمّا سلمته للزبائن في نفس الفترة قبل عام.

والتسليمات لها أهمية مالية لشركات صناعة الطائرات، لأن شركات الطيران تدفع أغلب قيمة الشراء عندما تتسلم الطائرة بالفعل.

كما ألغى عملاء طلبيات لشراء 18 طائرة أخرى الشهر الماضي، بما في ذلك 14 من طائرات ماكس التي كانت أكثر طائرات الشركة مبيعاً حتى حادثي تحطم وقعا قبل ما يزيد قليلاً على عام.

وبينما استأنفت بوينج الإنتاج الأسبوع الماضي، وتتوقع تسليم طائرات ماكس في الربع الثالث من العام، ألغى الكثير من شركات الطيران أو أرجأ التسليم؛ إذ يواجه القطاع تداعيات انهيار تام للسفر الجوي منذ يناير/كانون الثاني.