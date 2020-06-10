شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع قليلاً كملاذ آمن وسط العزوف عن الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية لا سيما الدولار الأمريكي على نحو طفيف في ظل إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة والعملة اليابانية والفرنك السويسري.



يأتي ذلك مع تحول الأنظار نحو اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي بدأ الثلاثاء وسوف ينتهي الأربعاء يعقبه قرار بشأن الفائدة وسط توقعات بتثبيتتها قرب الصفر دون تغيير.

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وهناك عدم يقين سائد في الأسواق العالمية بشان إمكانية وقوع موجة جديدة من فيروس كورونا ربما تكون أكثر فتكا كما أكدت منظمة الصحة العالمية على أن الكثير من المعلومات لا تزال مجهولة بشأن الفيروس.



هذا، وقد أظهرت بيانات حكومية عن أن متوسط دخل الأسر في اليابان تراجع بنسبة 0.6% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 1%، وارتفع المعروض النقدي في البلاد بنسبة 5.1% أعلى من توقعات بنسبة 4%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني على نحو سلبي بحلول الساعة 22:01 بتوقيت جرينتش عند 107.7، وسجل أعلى سعر عند 107.7 وأقل سعر عند 107.6.