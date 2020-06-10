الاقتصاد

المؤشران داو جونز وإس اند بي500 يتراجعان وناسداك يغلق عند مستوى قياسى مرتفع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تراجع المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز500 في بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء بعد مكاسب قوية في الجلسات القليلة الماضية، لكن المؤشر ناسداك سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق لثاني يوم على التوالي بعد أن قفز لفترة وجيزة فوق حاجز 10000 نقطة للمرة الأولى.

وتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يستمر يومين. ومع عدم توقع إعلانات مهمة بشأن السياسة النقدية عندما يختتم البنك المركزي الأمريكي اجتماعه غدا الأربعاء سيدقق المستثمرون في تعليقاته بشأن قوة الاقتصاد الذي يعاد فتحه بعد إغلاقات مرتبطة بفيروس .

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وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 300.14 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 27272.30 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 25.21 نقطة، أو 0.78 بالمئة، ليغلق عند 3207.18 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 29.01 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 9953.75 نقطة

 

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