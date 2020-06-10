شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: مصر مؤهلة لتوطين التنمية محليًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود محيى الدين، عن أن التوقعات تشير إلى أن التحول الرقمى سيكون أسلوب حياة الفترة المقبلة، بحيث يتم تأدية الأعمال من المنزل بدون انتقال أو سفر، وهذا الأمر يمنح فرصة كبيرة للاستثمار .

وأوضح محيى الدين، أن الفرصة مواتية للتعامل رقميًا في كل المجالات، جاء ذلك خلال مداخلة الدكتور محمود محيى الدين مع الإعلامي محمد شيردى في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة.

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وثانيًا بحسب محيى الدين فإنه من المهم الاستفادة من التكنولوجيا بجانب مسالة توطين التنمية حيث انه بعد هذه الأزمة لابد من توطين التنمية في الأقاليم لتوفير الاحتياجات ذاتيًا.

وأوضح محمود محيى الدين أن القطاع الرسمى والقطاع غير الرسمى سيتأثر بما حدث سواء من حيث زيادة البطالة وغيرها من تراجع مؤشرات الاقتصاد، لافتًا إلى أنه لابد من تدبير مصادر التمويل من القطاع الخاص ومن الموازنة العامة للدولة، لأننا محتاجين جذب الاستثمار أكثر من أي وقت ثابت سواء في البنية الأساسية التى تشهد تطورًا كبيرًا في مصر أو البنية الأساسية التكنولوجية أو في التعليم أيضًا .

وأوضح أن الاستثمارات تحتاج لمراجعة نظم التحصيل الضريبى وجمع مستحقات الدولة بدون تأخير وغيرها من المستحقات لتدبير الموارد ولا سيما أن مصر مؤهلة بشكل كبير .