شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: طرح خدمات رقمية للمرور والتموين والتوثيق اعتبارا من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نحو 80 خدمة حكومية مفعلة عبر منصة بورسعيد الرقمية، وسيتم إطلاق 4 حزم رقمية بخدمات التحول الرقمى اعتبارا من يوليو المقبل بجميع المحافظات، منها خدمات أولا: التموين مثل إضافة مواليد جدد أو إصدار بدل فاقد وبدل تالف، ثانيا خدمات المرور مثل إصدار تراخيص القيادة والمركبات وسداد المخالفات المرورية، ثالثا خدمات التوثيق واستكمال التوكيلات وإقامة الدعوة المدنية من المنصة الرقمية، رابعا: خدمات خاصة بالاستثمار وإنشاء الشركات خاصة الخدمات التى يحصل عليها المواطن عبر بوابة الهيئة العامة للاستثمار.

وأضاف الوزير، على هامش ندوة إلكترونية عقدت على هامش إعلان الوزارة التعاون مع أمازون (amazon web service) العالمية لتدريب 500 من الشباب المصري على تقنيات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، أن الخدمات الجديدة ستطرح عبر بوابة مصر الرقمية ابتداء من يوليو.

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وكان قد تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع التجريبى للتحول الرقمى بمدينة بورسعيد والتى تقوم على مجموعة من حزم الخدمات فى منتصف 2019 هي: التموين، التوثيق، نيابات الأسرة، الحالة الشخصية بينما شملت المرحلة الثانية عدد من الخدمات.

وتشمل الخدمات: التموين، إنفاذ القانون، الاسكان الإجتماعى، وتضم المرحلة الثالثة خدمات: المرور، الحياة الزراعية، ذوى الاحتياجات الخاصة، الأحوال المدنية، السجل التجارى، المحليات، الكهرباء، تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة، النيابة الإدارية، الاستثمار، المناطق الحرة، الشهر العقارى وبعض خدمات أخرى.

وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية، وهى واحدة من الأولويات الرئيسية للوزارة وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التى تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع. وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.