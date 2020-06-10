شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة معلومات الطاقة: تراجع إنتاج الخام الأمريكى 2020 سيكون أكبر من التوقعات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الخام الأمريكي بمقدار 670 ألف برميل يوميا إلى 11.56 مليون برميل يوميا في 2020، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 540 ألف برميل يوميا. وتتوقع الإدارة الآن أن ينخفض الاستهلاك الأمريكي للبنزين وغيره من الوقود السائل 2.4 مليون برميل يوميا إلى 18.06 مليون برميل يوميا في 2020 مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.19 مليون برميل يوميا.

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