شكرا لقرائتكم خبر عن هواوي تُجري لقاء حصري مع المطربة اللبنانية يارا عبر تطبيق HUAWEI Music .. وتقدم جوائز وهدايا لمشاهدي اللقاء على هواتفهم الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة، 9 يونيو 2020: أجرت هواوي مقابلة حصرية مع المطربة اللبنانية يارا داخل منزلها أجابت خلاله عن الكثير من الأسئلة التي تكشف شخصيتها بعيداً عن الكاميرات، وتتيح شركة هواوي لعملائها من عشاق الموسيقى ومعجبي النجمة يارا فرصة الفوز بمجموعة كبيرة من الجوائز والهدايا عبر مشاهدة اللقاء الحصري على تطبيق HUAWEI Music بهواتفهم الذكية.

تحظى الفنانة اللبنانية يارا بجمهور عريض بعدما سطع نجمها عقب فوزها في مسابقة LBC الموسيقية "كأس النجوم" عام 1998 حيث غنت "أوعدك"، كما أصدرت خمس ألبومات غنائية منذ عام 2004 أبرزت الأسلوب الموسيقي المتميز للنجمة يارا واستقطبت قاعدة كبيرة من المعجبين، منها "توصى فيي" و"لآلئ خليجية".

ولأن الفنانة يارا تلتزم بالبقاء في المنزل خلال هذه الفترة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا فقد قام فريق HUAWEI Music بتنظيم وإجراء هذا اللقاء الحصري معها لمساعدتها في التواصل مع متابعيها وتمكينهم من التعرف على شخصيتها الحقيقية وراء الكواليس عبر مشاهدة اللقاء على تطبيق HUAWEI Music.

أجابت المطربة اللبنانية خلال اللقاء على الكثير من الأسئلة المثيرة للاهتمام، كما شاركت قائمة الأغاني التي توصي بالاستماع إليها والتي أعدتها خصيصاً لمعجبيها، وكل ما يحتاجه المستخدمون للمشاركة، هو فتح تطبيق HUAWEI Music على هواتفهم الذكية ومشاهدة المقابلة، وبمجرد أن يشاهدوا الفيديو، سيحظون بفرصة الفوز بمجموعة متنوعة من أجهزة ومنتجات هواوي التي وقعتها يارا بنفسها.

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يتوفر تطبيق HUAWEI Music لمستخدمي هواتف هواوي وHONOR وهو جزء من نظام هواوي الشامل والمتنامي من المزايا والخدمات التي توفرها عبر منصة خدمات موبايل هواوي HUAWEI Mobile Services.

وقد اكتسب تطبيق HUAWEI Music شعبية كبيرة مؤخراً خلال استمراره بتطوير المحتوى الجديد والمتميز، كما تقدم هواوي لمستخدميها ميزة الاستفادة من تجربة التطبيق مجاناً لمدة ثلاثة أشهر والاستمتاع بالموسيقى التي تستقطب عدد متزايد من المستخدمين عبر هواتفهم الذكية من هواوي وHONOR.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق بمجرد تسجيل دخولهم من الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديهم بجودة أعلى من 320 كيلوبايت في الثانية وبث ملايين الأغاني بدون إعلانات، بعدما تمت إضافة المؤثرات الصوتية المميزة ومجموعة من المحتويات الجديدة التي تضم "قهوة الماضي" للفنانة إليسا و Stuck with U للمغنيَين Ariana Grande/Justin Bieber وأغنية "شكراً" للفنان ماجد المهندس.



