شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. وزيرة التخطيط: 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13مجمعا للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 9-6-2020 عددا من الاخبار الاقتصادية التى تم نشرها على صفحات الخليج 365 وكان من اهمها :-



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزيرة التخطيط: 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13مجمعًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأشارت السعيد إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار الفيروس، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.

تعاون بين "الاتصالات" و "أمازون" بخصوص برامج تدريب مبادرة "مستقبلنا رقمي"

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

يعقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، ندوة الكترونية " عبر تقنية الفيديو كونفرنس " مؤتمرا مع مسؤولي شركة أمازون (amazon web service) العالمية وبعض ممثلي الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بخصوص برامج التدريب، وذلك فى إطار تنفيذ مبادرة "فرصتنا.. رقمية".

وكان قد تم إطلاق المبادرة التى دشنتها وزارة الاتصالات تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمي.

وزارة المالية: تحصيل 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في مايو

الدكتور محمد معيط وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار، وتخفيف العبء عن كل أفراد المجتمع خاصة الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة المتوسطة.

وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول ٩ آلاف و٥١ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الإسكندرية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة: «كالقمح، واللحوم، والذرة، والكيماويات، والسكر، والسيارات، وقطع الغيار» خلال شهر مايو الماضي.

بالأسماء.. ننشر تفاصيل اكبر حركة ترقيات فى مصلحة الجمارك

الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة

أعلنت وزارة المالية اليوم عن أكبر حركة ترقيات بالجمارك، من خلال قرار الدكتور محمد معيط وزيــر الـمـاليــة رقم 282 لسنة 2020.

وتنص الـمـادة الأولى من القرار على تعيين كل من السادة التالى اسماؤهم ، لشغل الوظيفة القيادية الموضحة قرين اسمه من المستوى الوظيفى مدير عام بالمصلحة ، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لإنتهاء الخدمة ، أيهم أقرب :-

البنك المركزى: بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار

أعلن البنك المركزى المصرى، بيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 509 ملايين دولار، حيث تعد أذون الخزانة، إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولآجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراء.

وقال البنك المركزى المصرى، يوم الأحد الماضى، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020 مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

البنك الأهلى: الانتهاء من نشر شرائح عازلة بـ202 فرع فى خطة الحماية من كورونا

هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، إنه حفاظًا على موظفى البنك، والعملاء، تم اتخاذ إجراءات فورية لنشر شرائح عازلة لكافة مكاتب خدمة العملاء والاستقبال وشبابيك الخدمة "التللرات"، والمكاتب المواجهة للعملاء، وتم بالفعل الانتهاء من 202 فرع، لافتًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الحواجز العازلة بكافة الفروع، البالغ عددها 518 ، بنهاية الأسبوع الجارى فى إطار خطط تكثيف الحماية والاجراءات الوقائية، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا.

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ولفت رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن البنك ملتزم بالتعامل بكل مهنية وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وأفضل الممارسات فى عمليات التعقيم والاجراءات الاحترازية للعاملين والعملاء، مشيدًا بمستوى الوعى والالتزام من جانب العاملين بالبنك بإجراءات السلامة والوقاية الاحترازية من واقع تحملهم المسؤولية للحفاظ على تأمين بيئة العمل والعملاء ووعيهم بالتواصل المستمر مع الإدارة الطبية، لتلقى أية استفسارات أو بلاغات للحصول على كل الدعم لهم ولأسرهم منذ بداية أحداث انتشار الفيروس المستجد، مشيدًا بالمجهودات الكبيرة والتعاون الكامل بين العاملين بكافة الادارات لدعم سير العمل بشكل آمن فى مواجهة هذا فيروس كورونا المستجد.

تفاصيل.. الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها وزارة البترول لمواجهة فيروس كورونا

طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية مع ظهور فيروس كورونا فى مصر فى اتخإذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع الحرص على عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دور حيوى واستراتيجى سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وفيما يلى أهم هذه الإجراءات:

• مع بداية ظهور فيروس كورونا، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة متلفزة إلى جميع العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية تم بثها من خلال الشبكة الداخلية الموحدة " إنترانت " وكذلك على شاشات العرض بكافة الشركات والمواقع، وحث الوزير خلالها العاملين بالقطاع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة حفاظاً عليهم وعلى أسرهم .

إطلاق أول تطبيق يتيح قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس إدارات الشركات

محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

أطلقت هيئة الرقابة المالية، تطبيق ذكى عبر الهواتف المحمولة باسم " تمكين المرأةEmpowering Women- " لتدخل مبادرتها بإطلاق منصة إلكترونية، لتكوين قاعدة بيانات تضم الكوادر النسائية المؤهلة لشغل مناصب قيادية حيز التنفيذ، وتدفع بالمرأة للمشاركة في صنع القرار الإداري وتطوير الأداء النوعي للشركات، بعد أن دعمت قرارات الهيئة التنظيمية السابق إصدارها تحت رقمي 123 – 124 لسنة 2019 توفير بيئة تنظيمية مناسبة تُلزم الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بتضمين عنصر نسائي على الأقل في مجالس إداراتها وحثت على إعطاء المرأة فرصة للتواجد بدائرة صنع القرارات، وامهلت الشركات فترة لتوفيق الأوضاع تمتد حتى نهاية عام 2020.

جهاز الإحصاء: 42.4% زيادة فى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى 2019

سجل إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 1388 أجنبي عام 2019، مقابل 975 أجنبي عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 42.4%، وذلك نتيجة لزيادة عدد المشاريع الاستثمارية بمصر.

ووفقا للنشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، تمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2019، حيث بلغ 824 أجنبي بنسبة 59.4%، تليها الدول الآسيوية "غير العربية"، بعدد 265 أجنبي بنسبة 19.1%، بينما تمثل الدول الإيقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 27 أجنبي فقط بنسبة 1.9%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بعد صعود 7 جلسات متتالية بضغوط هبوط أسهم قيادية

البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-6-2020 أمام الجنيه المصرى

انخفض سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 9-6-2020، أمام الجنيه المصرى بمقدار يتراوح ما بين القرشين لـ 4 قروش في بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

وسجل فى البنك الأهلى المصرى 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.15 جنيه للشراء، 16.25 جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cib 16.13 جنيه للشراء، 16.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.17 جنيه للشراء 16.27 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم