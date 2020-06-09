شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لثاني جلسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى الترقب في الأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي.



وبدأ اليوم اجتماع البنك المركزي لمناقشة أبرز التطورات والتأثير الذي يشكله فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي، ومن المفترض إعلان البنك المركزي قراره بخصوص الفائدة غدا مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير قرب الصفر دون تغيير.

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وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للحديث عن السياسة النقدية والتوقعات حيال الاقتصاد والتضخم واحتمالات النمو والانكماش.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.06 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نفطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 1% أو ما يعادل 16.8 دولار إلى 1721.9 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1729.4 دولار وأقل سعر عند 1697.6 دولار.