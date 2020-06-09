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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه إلى الانخفاض قبل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل الترقب بالأسواق لقرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية غدا الأربعاء.
وبدأ اليوم الثلاثاء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة أبرز التطورات والتأثير الذي يشكله فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.
وسوف يعلن البنك المركزي قراره بخصوص الفائدة غدا مع توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير قرب الصفر دون تغيير.
وسوف يعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول" للحديث عن السياسة النقدية والتوقعات حيال الاقتصاد والتضخم واحتمالات النمو والانكماش.
وتواصل الأسواق التركيز على إجراءات إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في جميع الولايات الخمسين الأمر الذي يعني تعافي الطلب والإنفاق من جانب المستهلكين.
يأتي ذلك بعد أشهر من الإغلاق بسبب أزمة "كورونا" التي أثرت سلبيا على الاقتصاد ودفعته لتسجيل انكماش في الربع السنوي الأول.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.06 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نفطة.
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