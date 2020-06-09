شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "بوينج" يهبط بأكثر من 5% عقب بيانات تسليم الطائرات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "بوينج" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب إعلان الشركة الأمريكية عن ضعف وتيرة تسليمها للطائرات الجديدة للمشترين خلال الشهر الماضي.



وكشفت "بوينج" عن استمرار هبوط وتيرة تسليمها للطائرات في مايو/أيار نتيجة أزمة فيروس كورونا فضلا عن تضرر سمعتها بسبب الطراز "737 ماكس" الذي سقطت منه طائرتين في أقل من ستة أشهر مما أسفر عن وقف تحليقه عالميا حتى يومنا هذا.

Advertisements



وسلمت صانعة الطائرات الأمريكية أربع طائرات في مايو/أيار، وهو أقل مستوى شهري منذ ستة عقود، كما أنه يمثل انخفاضا بنسبة 87% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.



يعني ذلك عدم تسلم "بوينج" سيولة كافية من مبيعاتها نظرا لأن الشركة تحصل على أغلب قيمة عقد شراء الطائرات عند تسليمها، كما ألغى العملاء صفقة شراء 18 طائرة من "بوينج" في الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بحلول الساعة 18:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 5.2% إلى 218.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 227 دولار وأقل سعر عند 213.08 دولار.