شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يمحو خسائره ويتحول إلى الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث تخلص الخام الأمريكي من خسائره وتحول إلى الارتفاع بينما قلص "برنت" خسائره، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وقبيل بيانات المخزونات الأمريكية.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم عن بيانات مخزون الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، في حين ستصدر القراءة الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الأربعاء.



وتتابع الأسواق عن كثب مدى تأثير قرار تمديد "أوبك+" لاتفاق خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو/تموز بدلا من نهاية الشهر الجاري.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.06 نقطة وأقل مستوى عند 96.2 نفطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 38.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 38.8 دولار وأقل سعر عند 37.07 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.1% إلى 40.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.4 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.