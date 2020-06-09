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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي ينخفض رغم إعلان الحكومة هزيمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار النيوزلندي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من إعلان الحكومة بشكل رسمي هزيمة فيروس "كورونا".
وكشفت الحكومة النيوزلندية عن أنه لم يعد يوجد أي حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد وغادر جميع المصابين المستشفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن نيوزلندا سجلت في المجمل 1504 حالات إصابة بفيروس كورنونا شفي منها نحو 1482 حالة بينما توفي 22 شخصا.
وذكرت الحكومة بأنها لم تسجل منذ سبعة عشر يوماً أي حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي ما يعني انحساره بشكل كبير وهزيمته.
وعلى أثر ذلك، قررت الحكومة تخفيف جميع قيود التباعد الاجتماعي معلنة عدم الحاجة إلى وجودها.
وأظهرت بيانات حكومية صادرة اليوم أن ثقة الشركات في نيوزلندا سجلت -33 نقطة مقارنة بالقراءة السابقة عند -41.8 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.6522، وسجل أعلى سعر عند 0.658 بينما سجل أقل سعر عند 0.6469.
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