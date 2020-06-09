صندوق النقد الدولي يشيد بوضع هونج كونج كمركز مالي عالمي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار صندوق النقد الدولي قال جيفري اوكاموتو النائب الأول للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن وضع هونج كونج كمركز مالي عالمي، مهم ليس فقط للصين بل أيضا لبقية العالم. وقال أوكاموتو ”هونج كونج مدعومة بقطاع مالي قوي للغاية ... ونظام نقدي يرتكز على قواعد، وتحظى بإدارة جيدة وتفهم جيد من العالم“. وقال خلال اجتماع مائدة مستديرة ”هونج كونج مهمة، ليس فقط للصين لكن لسائر العالم. نريد الحفاظ على (وضع) هونج كونج كمركز مالي“. وأضاف أن من المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي تحديثا معدلا لتوقعاته الاقتصادية العالمية في 24 يونيو حزيران.

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