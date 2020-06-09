شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الكوت الطبية تبحث توزيع 50 فلساً للسهم في 23 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة الكوت للمشاريع الطبية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.045 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت المالي"، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بما يعادل 50 فلساً لكل سهم.

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وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له وهو بعد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 10 آلاف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن أرباح الشركة تراجعت بنسبة 24% إلى 4.8 مليون دينار خلال العاام 2019، مقابل أرباح بلغت 6.3 مليون دينار في العام 2018.