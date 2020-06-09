شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لسهم "تسلأ" بعد تحقيق إغلاق قياسي بالأمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف في أعقاب تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق في ختام جلسة أمس الإثنين.



ويتلقى سهم "تسلا" دعما من الطلب المستمر والمتزايد على السيارات الكهربائية في مختلف دول العالم الساعية لتقليل التلوث وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.



كما ان مبيعات "تسلا" في الصين وألمانيا تتزايد بسبب الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين من أجل شراء هذا النوع من المركبات.

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وكانت بيانات حكومية قد كشفت عن أن سيارة "تسلا" "موديل 3" قد تصدرت قائمة أفضل السيارات من حيث المبيعات في المملكة المتحدة خلال مايو/أيار للشهر الثاني على التوالي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بحلول الساعة 15:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 943.7 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 954.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 923.9 دولار.



يأتي ذلك بعد تحقيق سهم صانعة السيارات الكهربائية الأمريكية أعلى إغلاق قياسي في تاريخه بالأمس مما دفع مكاسبه هذا العام إلى 122% حتى اليوم.