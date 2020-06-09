اتحاد النقل الجوي الدولي يتوقع خسائر صافية بقيمة 84 مليار دولار في 2020 و15 مليارا في 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)

توقع اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء أن تتكبد شركات الطيران خسائر صافية تفوق قيمتها 84 مليار دولار خلال سنتها المالية 2020 وأكثر من 15 مليارا أيضاً في العام 2021، جراء تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت المنظمة التي تضمّ 290 شركة طيران تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود الذي فُرض في كافة أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19، في مؤتمر صحافي أنه "بعد خسائر صافية بقيمة 84 مليار دولار هذا العام، نتوقع خسائر إضافية بقيمة 15 مليار دولار عام 2021".

وقال مدير عام الاتحاد ألكسندر دو جونياك إن "خسائر هذا العام ستكون الأكبر في تاريخ الطيران". وأضاف "على سبيل المقارنة، خسرت شركات الطيران 31 مليار دولار خلال الأزمة المالية الكبيرة في عامي 2008 و2009".

وحذّر من مستوى ديون شركات الطيران في المستقبل. فقال "دخلت شركات الطيران العام 2020 في وضع مالي جيد نسبياً" مشيراً إلى أن "اجراءات المساعدة المالية التي اتخذتها الحكومات منعت إفلاس الشركات، إلا أنها زادت الديون من 120 إلى 550 مليار دولار" أي "حوالى 92% من المداخيل المتوقعة في العام 2021".

Advertisements

وشدد على ضرورة "أن تعمل الحكومات والقطاع معا على تطبيق التوصيات الصحية" لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لأن المسافرين سيعودون "إلى الطائرات ما إن تفتح الحدود مجدداً".

وأكد "علينا أن نكون مستعدين، عند استئناف النشاط، لتطبيق التدابير في كافة أنحاء العالم" بهدف "منح الركاب الثقة للسفر".

ونشرت منظمة الطيران المدني الدولي الأسبوع الماضي مجموعة توصيات صحية لقطاع الطيران، نبهت فيها إلى ضرورة استخدام الأقنعة الواقية وفحص حرارة الركاب وتعقيم الطائرات. ويوصي التقرير الدول والمطارات وشركات الطيران بتطبيق التدابير غير الإلزامية، لكنها ثمرة توافق واسع يضفي "سلطة تجعلها مرجعا عالميا".