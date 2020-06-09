شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يعلن التعاون مع أمازون لتدريب 500 شاب بمبادرة مستقبلنا رقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء ،عن تعاون الوزارة مع شركة أمازون (amazon web service) العالمية لتدريب 500 من الشباب المصري على تقنيات الذكاء الاصطناعى و علوم البيانات وذلك فى إطار مبادرة "مستقبلنا رقمى" تحت مظلة استراتيجية مصر الرقمية بهدف تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمي .

وأضاف خلال ندوة الكترونية عقدت عبر تقنية الفيديو كنغفرانس ان الوزارة ستتحمل تكاليف هذه المبادرة التى تم إطلاقها بشكل مجانى مشيرا الى ان مجهودات الوزارة لا تنصب فقط على الجائحة الحالية و التى بالطبع ستساعد إطلاق المبادرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مواجهة التحديات الحالية الا أنه ذكر إن المبادرة تأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى و التى تم إعدادها قبل الظروف الحالية.

واشار الوزير الي بدء تفعيل تدريب الشباب العاملين فى الشركات الناشئة و الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و التى ستساههم فى المشاركة بالمشروعات التى ستعلن عنها الوزارة تباعا و التى تتطلب مهارات متخصصة ومتعمقة فى الذكاء الاصناعى وعلوم البيانات حيث ستكون الشركات قادرة على تنفيذ العديد من المشروعات التى ستطرحها الوزارة.

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وتتيح المبادرة منصة رقمية لطرح هذه المشروعات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذها أو المشاركة في تنفيذها بشكل يحقق الشفافية والمساواة فى الفرص وبما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة تلك الشركات.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد في وقت سابق، أن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تهدف إلى التأكد من أن للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة نصيب واضح ومحدد فى مشاريع بناء مصر الرقمية التي تضطلع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بها؛ مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرا نحو تسريع وتيرة التحول الرقمى وتمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية؛ موضحا أنه يتم تنفيذ رؤية استراتيجية لبناء مصر الرقمية تتضافر خلالها الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة والشركات العالمية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وفئة المهنيين المستقلين.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمى بشكل يضمن تحقيق الحوكمة والشفافية من خلال ثلاثة روافد وهى المشاركة فى تنفيذ المشروعات بنسبة لا تقل عن 10% من المشروعات الموكلة للشركات المشغلين الرئيسيين، أو من خلال المشاركة فى حزمة من المشروعات من خلال التعاقد مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مباشرة، أو المشاركة فى مسابقات بين العاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تدريبية لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى على نفقة الوزارة وتنتهى بالتعاقد مع الشركات الفائزة، مشيرا إلى أن آلية التنفيذ ستكون من خلال منصة "فرصتنا.. رقمية" التي تتيح فى بداية إطلاقها 33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.