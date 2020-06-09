شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ ينتاب الحذر المستثمرين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يقدم وجهات نظر بشأن مؤشرات ظهرت في الآونة الأخيرة على التعافي الاقتصادي ودفعت المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا لأعلى مستوى على الإطلاق. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 125.07 نقطة أو ما يعادل 0.45 بالمئة إلى 27447.37 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 19.07 نقطة أو ما يعادل 0.59 بالمئة إلى 3213.32 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 57.56 نقطة أو ما يعادل 0.58 بالمئة إلى 9867.19 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت تفتح منخفضة مع تحول التركيز إلى اجتماع المركزى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.