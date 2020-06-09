شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الأسهم السعودية يتحول للارتفاع بنهاية التعاملات للجلسة الثالثة على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.4% رابحاً 28.90 نقطة ليغلق عند مستوى 7329.38 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.68% خاسراً 56.32 نقطة ليغلق عند مستوى 8175.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.7 مليون سهم بقيمة 5.2 مليار ريال.

وارتفع 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.91%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.29%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.98%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.97%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.29%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.92%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.22%.

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وارتفع 121 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 9.95%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 5.94%، ثم سهم "شمس" بنسبة 5.72%، فيما تراجع 67 سهماً على رأسها سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 5.27%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 2.15%، ثم سهم "دور" بنسبة 1.98%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 399.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والثلاثين (الاجتماع الثاني)، والتي عقدت أمس الاثنين، وجاءت نتائج الاجتماع، بعدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019، وعدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2019م.