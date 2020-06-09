شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بعد صعود 7 جلسات متتالية بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي بعد صعود 7 جلسات متتالية، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583.046 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1642 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12663 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4207 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2044 نقطة.