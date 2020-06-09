معهد إيفو: ربع الشركات الألمانية احتاجت لدعم للسيولة الشهر الماضى بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد إيفو الاقتصادي اليوم الثلاثاء، إن حوالي ربع الشركات الألمانية احتاجت إلى مساعدة فيما يتعلق بالسيولة الشهر الماضي في الوقت الذي يعاني فيه أكبر اقتصاد في أوروبا من تأثير جائحة فيروس كورونا رغم بدء التخفيف التدريجي لإجراءات التباعد الاجتماعي.
وأضاف أن نحو 24 بالمئة من الشركات التي شملها استطلاع أجراه المعهد كانت بحاجة إلى المساعدة في مايو، دون تغيير عن أبريل.
وأظهر المسح أن 85 بالمئة من وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية قبلوا المساعدة مقابل 17 بالمئة في القطاع الصناعي وخمسة بالمئة في البناء.
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