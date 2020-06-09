شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة أبوظبى بنسبة 0.84% للجلسة الثانية..وتخسر 2.2 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.84% خاسراً 36.801 نقطة ليغلق عند مستوى 4332.282 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 2.16 مليار درهم ليغلق عند مستوى 487.28 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 46.1 مليون سهم، بقيمة 123.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 1805 صفقة.

وجاء تراجع بورصة أبوظبي بضغوط هبوط قطاع العقار بنسبة 2.20%، أعقبه قطاع الطاقة بنسة 1.48%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.32%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.83%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.80%.

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وارتفعت 4 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 3.08%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 1.79%، فيما تراجع 18 سهماً على رأسها سهم بنك رأس الخيمة الوطني بنسبة 4.84%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.82%، وتصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 27.4 مليون درهم.

كما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.40% خاسراً 14.14 نقطة ليغلق عند مستوى 3523.350 نقطة، وبلغ حجم التداول 9.5 مليون سهم بقيمة 1.5 مليون ريال عبر تنفيذ 391 صفقة لعدد 37 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني).

وارتفعت 4 أسهم على رأسها "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.11%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.79%، ثم سهم "عمان للاستثمارات والتمويل" بنسبة 1.22%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية " بنسبة 7.23%، ثم سهم "جلفار للهندسة والمقاولات" بنسبة 7.14%، ثم سهم "مسقط للتأمين" بنسبة 7%.