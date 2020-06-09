شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بأكثر من 4% متخلياً عن الحاجز النفسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليواصل المعدن الصناعي خسائره أدنى الحاجز النفسي (2000 دولار) في ظل الضغوط على صناعة السيارات.



وكانت المعادن الصناعية قد تلقت دعماً من إجراءات إعادة فتح الاقتصادات حول العالم بعد أشهر من الإغلاق الأمر الذي يعني عوودة الطلب وبعض أنشطة المصانع وتجارة التجزئة.



وانخفضت الصادرات الصينية في مايو/أيار الماضي بأقل من المتوقع، لكن الواردات تراجعت بوتيرة حادة في نفس الفترة.

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ويعول منتجو البلاديوم على عودة نشاط إنتاج السيارات نظرا لاستخدام هذا المعدن في تصنيع مكونات من شانها تقليل انبعاثات العوادم الملوثة للبيئة.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:32 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 96.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.05 نقطة وأقل مستوى عند 96.5 نفطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.1% إلى 1952.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2056.5 دولار وأقل سعر عند 1936.4 دولار.