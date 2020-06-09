شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات بعد مكاسبها القوية أمس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات يوم الثلاثاء في ظل ترقب المستثمرين لبدء اجتماع الاحتياطي الاتحادي لمناقشة السياسة النقدية.



وسوف يبدأ اليوم اجتماع البنك المركزي الأمريكي على أن يبحث التطورات على صعيد أزمة "كورونا" والأنشطة الاقتصادية، وسوف يستمر الاجتماع حتى غد الأربعاء.

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ومن المنتظر إعلان قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الاتحادي غدا وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير قرب الصفر، وسوف يكشف أيضا عن توقعاته للاقتصاد والتضخم.



وعلى الأرجح، سيتم تثبيت الفائدة لفترة إلى حين تأكد الاحتياطي الاتحادي من عودة الاقتصاد لمسار التعافي القوي ووتيرة التوظيف الكاملة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% (ما يعادل 391 نقطة) إلى 27181 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 9875 نقطة، في حين تراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 3194 نقطة.