شكرا لقرائتكم خبر عن "صادرات" تتعاقد مع "بترورابغ" لشراء مادة الكبريت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات" عن توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" لشرءا مادة الكبريت.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة العقد لا تقل عن 5 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد خلال نهاية كل سنة ميلادية خلال الثلاث سنوات القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية تعمل في مجال توريد وتصدير مادة الكبريت لأكثر من ثلاثين عام ولديها قاعدة عملاء في الأسواق الأقليمية والعالمية.