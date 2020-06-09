شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على تخفيض رأسمال "أسلاك" بنسبة 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد مصانع الأسلاك تخفيض رأس مالها بنسبة 20%.

وقالت الهيئة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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يُذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، خلال يناير الماضي، بتخفيض رأس مال الشركة، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة، من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في ارتفاع مجمل الربح وكذلك ارتفاع هوامش الربحية.