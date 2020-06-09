بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخ مصر.. تراجع حاد في أسعار الذهب

كتب: ضياء السقا

تراجعت أسعار الذهب في مصر، الثلاثاء، بمقدار 8 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا 767.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 772 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بدعم من ضعف الدولار، لكن جرى تداول المعدن النفيس في نطاق ضيق إذ ساد الحذر قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية يستمر يومين، بحسب وكالة رويترز.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1695.69 دولار للأوقية بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

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وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 657 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 767 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 876 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6136 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.