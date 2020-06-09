الكهرباء: مد خطة الدعم 3 سنوات.. ومن يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم

كتب: ضياء السقا

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم مد خطة رفع الدعم لمدة 3 سنوات مقبلة، بناء على توجيهات الرئيس السيسي.

وأضاف شاكر خلال الموتمر الصحفى للإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.

من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات لن يحصل على دعم

من ناحية أخرى، أكد وزير الكهرباء، أن من يزيد استهلاكه عن 650 كيلو وات شهريا لن يحصل على دعم من الدولة وسيتحمل التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات ساعة كاملة.

وكان شاكر، قد أعلن، أن نسبة الزيادة الجديدة للقطاع المنزلى ستكون 19.1%، بينما كانت العام الماضى 21%، موكداً الدولة ستتحمل 22 مليار جنيه دعم للقطاع الصناعى خلال الـ 5 سنوات القادمة بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعى لمدة 5 سنوات.

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تقرر استمرار شركات توزيع الكهرباء في تحصيل رسوم النظافة على فاتورة الاستهلاك الشهرية لمدة عام أخر، لحين إيجاد آلية جديدة لتحصيل هذه الرسوم.

كشفت وزارة الكهرباء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء عن أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأعوام المالية من 2020/2021 وحتى 2024/2025 سواء منزلي أو تجاري.

وفيما يلي نسب زيادة كل شريحة بالمقارنة بالعام الماضي:

من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا.

من 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرش بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20 %

للمستهلك أكثر من 100 كيلو وات شهريا يبدأ الحساب من البداية

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من صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرش بدلا من 50 قرش بنسبة زيادة 30 %

من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16 %

من 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرشا بنسبة زيادة 18 %

من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الاقل للاستهلاك

وبقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرش دون زيادة.

أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلو وات ( 65 قرش).

2- الشريحة الثانية من صفر إلى 250 كيلو وات ( 115 قرش ).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلو وات ( 140 قرش).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلو وات (155 قرش).

5- الشريحة الخامسة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ( 160 قرش)