شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع والأنظار على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليسـتأنف محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بدعم تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تراجع معظم أسواق الأسهم العالمية ،يأتي هذا قبيل انطلاق فعاليات أحدث اجتماعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة قوية حول الخطط التحفيزية لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.4 % إلى مستوى 97.06 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.63 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.53 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.3% ، ليستأنف خسائره التي توقفت فى اليوم السابق للمرة الأولى فى تسعة أيام ،وحقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.2% بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 96.44 نقطة.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الثلاثاء ، بفعل التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي ، وتحذيرات جديدة لمنظمة الصحة العالمية ، الأمر الذي دفع المستثمرين مجددا إلى شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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قال البنك الدولي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 5.2% في 2020 ، بسبب جائحة فيروس كورونا ،وهو ما يمثل أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من أن جائحة فيروس كورونا المستجد لم تنته بعد ، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات اليومية الجديدة فى معظم أنحاء العالم.

تبدأ فى وقت لاحق اليوم فعاليات اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأمريكي ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

ويركز المستثمرين على بيانات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية ، بجانب تصريحات "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص الخطط التحفيزية للمركزي الأمريكي ، والتي تهدف إلى دعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة تداعيات جائحة فيروس كورونا ،وتفاقم الاحتجاجات وأعمال العنف فى البلاد ردا على مقتل جورج فلويد.